Леонтьев: по реактору ВСУ не бьют, задачи начать третью мировую войну завтра нет

Западные кураторы не ставили перед командованием ВСУ задачу взорвать реактор Запорожской АЭС. Боевики стараются оттянуть силы ВС РФ с других направлений.

Ракетными атаками украинские националисты не пытаются повредить ядерный реактор Запорожской АЭС, заявил публицист Михаил Леонтьев в эфире Соловьёв Live, это было бы полным сумасшествием. Если у Генштаба ВСУ и возникнут такие мысли, "внешний регулятор" в лице западных спецслужб объяснит Киеву, что делать этого не надо, добавил журналист.

"Пока задачи начать третью мировую войну на завтра не стоит", — уверен Леонтьев.

Помимо психологического воздействия националисты стараются стянуть в зону атомной электростанции российские силы ПВО, чтобы обнажились другие участки линии соприкосновения. В Киеве прекрасно понимают, что поставленные задачи спецоперации Вооружённые силы России решают скромными средствам, и плотно закрыть всё небо над Украиной пока невозможно.

Ранее политический эксперт Марат Баширов высказал мнение, что атаками на Запорожскую АЭС украинские власти пытаются остановить спецоперацию.