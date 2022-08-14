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На “Азовсталь” националиста из США отправило ЦРУ

Силовые структуры

Укрывавшегося на металлургическом комбинате "Азовсталь” в Мариуполе националиста из США на Украину отправила спецслужба ЦРУ.

На “Азовсталь” националиста из США отправило ЦРУ

Наёмники массово прибывали в Незалежную с первых дней СВО. Но сейчас многие из них бегут домой. К примеру, Кент Макклеллан (позывной "Боунфейс"), американский националист, который получил украинское гражданство.

Он отметил, в первый раз он поехал на Украину после Майдана в 2014 году, сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Я активно работал с волонтерским корпусом "Правого сектора”* в Великобритании”, — сказал американец, подчеркнув, что оказался на Украине при помощи ЦРУ.

Идея Майдана понравилась Макклеллану, потому что в США такого не было. Он отметил, что там нацисты не могли объединиться.

"Я был очарован этим, как и многие другие добровольцы из США”, — сказал националист.

Американец также рассказал, как был создан лагерь "Азов”**. В момент его создания 3-я рота была полностью англоговорящей: там были норвежцы, финны и много американцев. И все это было до того, как "Азов”** разделили на батальоны.

Наёмник отметил, что сейчас теперь-то он стал понимать, что президент Владимир Зеленский тогда хотел, чтобы все в “Азовстали” умерли.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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