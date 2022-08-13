Межевич: наёмники из Прибалтики должны вернуться домой в гробах

Решение наёмников из "советской Прибалтики" воевать на стороне киевского режима должно быть осуждено РФ и республиками Донбасса. А если это невозможно, то этих боевиков нужно просто ликвидировать.

Об этом сообщил эксперт, специализирующийся на политической жизни Балтийского региона Николай Межевич.

"Я искренне надеюсь, что эти люди как минимум вернутся домой в гробах. Но лучше будет, если мы их поймаем и привезем в Москву для суда”, — цитирует издание "Украина.ру" аналитика.

Ранее в аналитическом центре Минобороны США заявили, что американская армия может начать сокращаться из-за психологического ущерба наёмников, возвращающихся с Украины.

Эксперты отметили, что бывшие американские солдаты, служившие на Украине, страдают психическими расстройствами после пережитых военных действий. Вернувшиеся наёмники сообщили, что они потрясены "таким" опытом и что борьба с террористами в корне отличается от того, с чем они там столкнулись.

В Пентагоне отмечают, что это изменение создаст ряд трудностей для военного сообщества США.