Представители Кишинёва поддержали заявление 42 стран, власти которых призвали Вооружённые силы Российской Федерации покинуть Запорожскую АЭС.
Молдавские чиновники выразили обеспокоенность постоянными обстрелами электростанции. Как подчеркнул руководитель МИД республики Нику Попеску, армия РФ должна отступить и позволить специалистам Международного агентства по атомной энергии посетить территорию АЭС.
"Превращение крупнейшей в Европе атомной электростанции в театр боевых действий сопряжено с риском катастрофических утечек радиации", — добавил глава внешнеполитического молдавского ведомства.
Ранее передать Запорожскую АЭС под контроль Киева потребовали
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