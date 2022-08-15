Десятки стран ЕС и Запада призвали Россию передать ЗАЭС под контроль Киева

Свыше 40 европейских государств призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Киева. Согласно сообщению, Москва якобы нарушает принципы международного права и безопасности, которые должны соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии.

С заявлением представительства ЕС при организациях ООН в Вене согласились лидеры 42 стран. В том числе:

все страны-члены ЕС,

США,

Великобритания,

Австралия,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Япония.

"Размещение российских войск и вооружений на АЭС неприемлемо", — говорится в заявлении.

По мнению лидеров стран, только в случае, если Россия передать контроль над атомной электростанцией, МАГАТЭ сможет провести инспекцию на ЗАЭС. По какой причине эксперты агентства не могут сделать этого сейчас, не уточняется.