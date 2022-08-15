Свыше 40 европейских государств призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Киева. Согласно сообщению, Москва якобы нарушает принципы международного права и безопасности, которые должны соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии.
С заявлением представительства ЕС при организациях ООН в Вене согласились лидеры 42 стран. В том числе:
"Размещение российских войск и вооружений на АЭС неприемлемо", — говорится в заявлении.
По мнению лидеров стран, только в случае, если Россия передать контроль над атомной электростанцией, МАГАТЭ сможет провести инспекцию на ЗАЭС. По какой причине эксперты агентства не могут сделать этого сейчас, не уточняется.
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