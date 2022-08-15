Кедми: капитуляция НАТО начнётся с безоговорочной капитуляции Киева

Российской Федерации не с кем вести переговоры по украинскому вопросу. Нужно разговаривать лишь о полной и безоговорочной капитуляции Киева.

Об этом сообщил бывший глава секретной службы "Натив" Израиля, военный эксперт Яков Кедми.

"Переговоры о полной и безоговорочной капитуляции придётся вести с НАТО, а затем с США. Начиная с Украины”, — сказал аналитик в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.

Он отметил, что Вашингтон "изнасиловал” Черногорию и Финляндию, чтобы втянуть их в альянс НАТО и расширить антироссийскую коалицию. Запад называет РФ колониальной империей и требует расчленения России.

"О чем с ними можно договариваться?” — подытожил обозреватель.

Ранее Кедми заявил, что Россия уничтожит систему ПРО Финляндии и Эстонии над Балтикой.