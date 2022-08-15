Российской Федерации не с кем вести переговоры по украинскому вопросу. Нужно разговаривать лишь о полной и безоговорочной капитуляции Киева.
Об этом сообщил бывший глава секретной службы "Натив" Израиля, военный эксперт Яков Кедми.
"Переговоры о полной и безоговорочной капитуляции придётся вести с НАТО, а затем с США. Начиная с Украины”, — сказал аналитик в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.
Он отметил, что Вашингтон "изнасиловал” Черногорию и Финляндию, чтобы втянуть их в альянс НАТО и расширить антироссийскую коалицию. Запад называет РФ колониальной империей и требует расчленения России.
"О чем с ними можно договариваться?” — подытожил обозреватель.
Ранее Кедми заявил, что Россия уничтожит систему ПРО Финляндии и Эстонии над Балтикой.
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