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Кедми: капитуляция НАТО начнётся с безоговорочной капитуляции Киева

Силовые структуры

Российской Федерации не с кем вести переговоры по украинскому вопросу. Нужно разговаривать лишь о полной и безоговорочной капитуляции Киева.

Об этом сообщил бывший глава секретной службы "Натив" Израиля, военный эксперт Яков Кедми.

"Переговоры о полной и безоговорочной капитуляции придётся вести с НАТО, а затем с США. Начиная с Украины”, — сказал аналитик в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.

Он отметил, что Вашингтон "изнасиловал” Черногорию и Финляндию, чтобы втянуть их в альянс НАТО и расширить антироссийскую коалицию. Запад называет РФ колониальной империей и требует расчленения России.

"О чем с ними можно договариваться?” — подытожил обозреватель.

Ранее Кедми заявил, что Россия уничтожит систему ПРО Финляндии и Эстонии над Балтикой.

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Куратор: Александр Германович Артамонов
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