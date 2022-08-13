Кедми: Россия уничтожит систему ПРО Финляндии и Эстонии над Балтикой

Решение Таллина и Хельсинки создать совместную систему ПРО увеличит напряженность между Москвой и НАТО, однако не сможет закрыть акваторию Балтийского моря для российского флота.

Об этом сообщил израильский политолог и эксперт Яков Кедми.

Ранее новый глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предложил финнам "закрыть" Финский залив для кораблей РФ. Он отметил, что сейчас страны совещаются по формированию единой системы береговой противоракетной обороны.

С этой целью эстонцы приобрели в 2021 году израильские противокорабельные ракеты Blue Spear, имеющие дальность полета 290 км. А у финнов на вооружении стоят шведские ракеты МТО 85 М, с дальностью 100 км.

"Напряженность это увеличит. Но это не закроет акваторию Балтийского моря для ВМФ России. Скоординированная система ПВО или нет — это не закрывает воздушное пространство. Эта система будет уничтожена в любом случае", — подытожил Кедми.