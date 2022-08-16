Межуев: Арестович хочет стать российским политиком

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович весьма умелый пропагандист. А его долгосрочной целью является отнюдь не Незалежная, а Россия.

Об этом сообщил философ Борис Межуев.

"Этот человек, видимо, созданный какими-то олигархическими структурами, скорее всего, российского происхождения, нацелен на создание альтернативной России, не Украины. Я думаю, Украина его мало волнует. Его волнует именно Россия", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил эксперт.

Он отметил, что Арестович находит такие тенденции, которые привлекут к нему определённое количество критически мыслящих людей в РФ. Поэтому он и рассказывает о своём положительном отношении к Советскому Союзу и вместе с этим рассуждает о российских футурологах.

"Он чисто российское явление. Я уверен, что, заявив о том, что он хочет быть президентом Украины, он на самом деле хочет быть если не президентом России, что невозможно по законодательству, то, во всяком случае, действующим лицом в российской политической жизни", — подчеркнул философ.

По его словам, задача Арестовича — привлечь русскую интеллигенцию, критически мыслящую оппозицию, дать им макет альтернативного проекта государства. На Украине же у Арестовича нет шансов, поскольку его "самопиар" в ходе СВО вызывает только раздражение.