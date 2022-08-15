Арестович: будем расстреливать ради Украины по методу Сталина

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вдруг раскритиковал насильственную дерусификацию.

Аналитики уже связали это с ранее озвученными им планами по баллотированию в кандидаты в президенты.

"Из Украины пытаются сделать "Анти-Россию". Так вот худшее, что с нами может случиться — это быть "Анти-Россией". Потому что быть анти-кем-то — это стать им только в самых худших проявлениях. Наши товарищи любят тут позапрещать все языки, кроме украинского. Они не понимают, что просто идут по методичке "Сталинские основы национальной политики", — в эфире YouTube-канала "Politeka" заявил советник Зеленского.

По его словам, эта тень контрзависимого поведения он часто наблюдает у жителей Западной Украины, мол, надо именно сталинскими методами устанавливать украинскую культуру и власть, но эти меры якобы должны быть направлены на благо.

"Сталин расстреливал ради коммунистов, а мы хотим расстреливать ради Украины", — подытожил Арестович.