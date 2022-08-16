Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории водоканала в Донецке, при обстреле загорелся автобус. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
По информации ведомства, водоканал расположен по улице Щорса в Киевском районе города.
"Произошло возгорание автобуса", — подтвердили в штабе.
Мирным жителям Донецка на фоне регулярных атак со стороны украинской армии порекомендовали не покидать дома без лишней необходимости, а также беречь себя и своих родных.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли Донецкий пивоваренный завод, расположенный в Калининском районе. После этого специалисты экстренных служб зафиксировали разлив аммиака. Зона поражения составила два километра, пояснили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики. Гражданскому населению посоветовали оставаться в квартирах и принять меры для дополнительной герметизации жилья.
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