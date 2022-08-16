Российские военные обнаружили французские противотанковые мины EMP F2, оставленные Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при отступлении под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, использование мин EMP F2 нарушает положения Женевской конвенции.
"Их невозможно извлечь или обезвредить после установки в боевое положение", — прокомментировали в Минобороны России.
Отмечается, что французские мины были найдены на позициях, которые до отступления занимали подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ. Как пояснили в профильном ведомстве, в общей сложности российские бойцы обнаружили свыше 50 противотанковых мин, произведённых во Франции, неподалёку от Артёмовска в ДНР.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ в ходе боевых действий используют запрещённые противопехотные мины "Лепесток", которые срабатывают при наступлении и повреждают ноги.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.