Российские военные нашли на оставленных позициях ВСУ французские мины EMP F2

Российские военные обнаружили французские противотанковые мины EMP F2, оставленные Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при отступлении под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, использование мин EMP F2 нарушает положения Женевской конвенции.

"Их невозможно извлечь или обезвредить после установки в боевое положение", — прокомментировали в Минобороны России.

Отмечается, что французские мины были найдены на позициях, которые до отступления занимали подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ. Как пояснили в профильном ведомстве, в общей сложности российские бойцы обнаружили свыше 50 противотанковых мин, произведённых во Франции, неподалёку от Артёмовска в ДНР.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ в ходе боевых действий используют запрещённые противопехотные мины "Лепесток", которые срабатывают при наступлении и повреждают ноги.