ВКС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Андреевки

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили цель с помощью высокоточного оружия.

"Поражён командно-наблюдательный пункт третьего батальона 46-й аэромобильной бригады", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что российские бойцы также ликвидировали пункт временной дислокации этой бригады неподалёку от населённого пункта Лозовое. Как пояснили представители Минобороны, в общей сложности было уничтожено более 20 украинских националистов, ещё порядка 30 боевиков ВСУ получили ранения.

Ранее стало известно, что военные РФ обнаружили запрещённые французские противотанковые мины EMP F2, оставленные украинскими солдатами в ДНР при отступлении. Использование этих мин нарушает положения Женевской конвенции.