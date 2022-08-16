В Соледаре уничтожены командный пункт ВСУ и два минометных расчёта

В Соледаре (ДНР) ударом российских артиллеристов уничтожены командный пункт Вооружённых сил Украины и два минометных расчёта.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

Накануне военкор сообщал, что завод KNAUF в Соледаре находится под надёжным "совместным управлением". Предприятие контролируют 2-й батальон 6-го полка Народной милиции ЛНР и подразделение "Ахмат".

За прошедшие сутки было поражено семь пунктов управления, в их числе пункт 14-й мехбригады в районе Соледара, а также живая сила, оружие, военная и спецтехника в 182-х районах.