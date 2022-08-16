Сивков: с взятием Николаева проблем не будет

Взятие Николаева не должно вызвать проблем.

Об этом сообщил заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Вокруг населённого пункта нет укрепрайонов. Правда, их уже начали создавать, но, в основном — это жилые дома и промзоны.

"Николаев — это крупный центр. Я полагаю, что в качестве узла сопротивления использован будет Николаевский судостроительный завод. Там имеются эллинги, на которых линкоры, авианосцы строили… Поэтому эту промзону придется брать", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил доктор военных наук.

По его словам, российские войска уже получили необходимый опыт штурма промышленных зон, судя по тому, как быстро были взяты такие объекты в Северодонецке, в Лисичанске, а потом и в Соледаре.

"Здесь не будет больших проблем. Проблемы будут, но они не будут такими сложными, как это было в Мариуполе. Хотя крупные населённые пункты с высотными домами, такие как Николаев — конечно, сложно будет взять", — подытожил Сивков.