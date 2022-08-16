Запорожье готово к экстренной остановке ЗАЭС

Областная администрация Запорожской области не исключает возможной остановки Запорожской АЭС, а ВСУ готовит провокацию и уже подтягивает войска РХБЗ.

Правда, остановка ЗАЭС чревата дефицитом энергии, так как в соседних с Запорожьем регионах избытков электричества нет, и заместить выбытие мощностей ЗАЭС банально нечем.

Как заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, вокруг станции нужен режим тишины. А ООН и ЕС нужно думать не о демилитаризации ЗАЭС, а вводить санкции за обстрелы АЭС.

"Иначе с украинскими националистами, которые своими обстрелами поставили весь мир под угрозу ядерной катастрофы, разговаривать бесполезно", — добавил он.

Напомним, в воскресенье более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать её под контроль Украины.

Эксперты пишут, что Украина, потеряв ЗАЭС, может скорректировать планы по экспорту электроэнергии и "заморозить" Европу.

Россия теоретически может поставлять энергию станции Украине за деньги (поставляется же газ несмотря на СВО), а также обеспечивать электроэнергией российские территории.

При этом, согласно оценке главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, АЭС могла бы поставлять 25 процентов своей энергии в Крым.

Как отметил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, остановка ЗАЭС никому не выгодна.

У Украины не останется излишков для продажи энергии в Европу.

Европа остро нуждается в электроэнергии, а Украина — в валюте.

В случае консервации Запорожской АЭС без электроэнергии останутся новые подконтрольные РФ территории.

Если Запорожская АЭС будет остановлена, энергии на всех не хватит, поделился в беседе с "НГ" исполнительный директор департамента рынка капиталов Артём Тузов. Он подчеркнул, что Украине брать энергию на свои территории попросту неоткуда.

А ЕС столкнутся с ещё большими проблемами с ценами на коммунальные услуги, пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Впрочем, сейчас есть проблема поважнее и "поближе": по данным Минобороны РФ, "ВСУ готовят масштабную провокацию в районе Запорожской АЭС, а в Никополь Днепропетровской области стягиваются войска РХБЗ".