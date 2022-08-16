Областная администрация Запорожской области не исключает возможной остановки Запорожской АЭС, а ВСУ готовит провокацию и уже подтягивает войска РХБЗ.
Правда, остановка ЗАЭС чревата дефицитом энергии, так как в соседних с Запорожьем регионах избытков электричества нет, и заместить выбытие мощностей ЗАЭС банально нечем.
Как заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, вокруг станции нужен режим тишины. А ООН и ЕС нужно думать не о демилитаризации ЗАЭС, а вводить санкции за обстрелы АЭС.
"Иначе с украинскими националистами, которые своими обстрелами поставили весь мир под угрозу ядерной катастрофы, разговаривать бесполезно", — добавил он.
Напомним, в воскресенье более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать её под контроль Украины.
Эксперты пишут, что Украина, потеряв ЗАЭС, может скорректировать планы по экспорту электроэнергии и "заморозить" Европу.
Россия теоретически может поставлять энергию станции Украине за деньги (поставляется же газ несмотря на СВО), а также обеспечивать электроэнергией российские территории.
При этом, согласно оценке главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, АЭС могла бы поставлять 25 процентов своей энергии в Крым.
Как отметил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, остановка ЗАЭС никому не выгодна.
Если Запорожская АЭС будет остановлена, энергии на всех не хватит, поделился в беседе с "НГ" исполнительный директор департамента рынка капиталов Артём Тузов. Он подчеркнул, что Украине брать энергию на свои территории попросту неоткуда.
А ЕС столкнутся с ещё большими проблемами с ценами на коммунальные услуги, пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Впрочем, сейчас есть проблема поважнее и "поближе": по данным Минобороны РФ, "ВСУ готовят масштабную провокацию в районе Запорожской АЭС, а в Никополь Днепропетровской области стягиваются войска РХБЗ".
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