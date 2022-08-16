Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва не планирует использовать ядерное и химическое оружие в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине, поскольку в этом нет необходимости. Данные о подобных намерениях являются дезинформацией, подчеркнул министр.
"Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — добавил глава военного ведомства во время Московской конференции по международной безопасности.
Вместе с этим Шойгу назвал абсурдными предположения о желании РФ применить химическое оружие на Украине. Его российские власти ликвидировали в 2017 году, напомнил руководитель МО.
Ранее он сказал, что военная операция РФ развеяла миф о "супероружии" западных стран. Как заявил глава министерства, поставляемая ВСУ техника "перемалывается в боях" и не может изменить ход конфликта.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.