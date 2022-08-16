Шойгу: в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости

Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва не планирует использовать ядерное и химическое оружие в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине, поскольку в этом нет необходимости. Данные о подобных намерениях являются дезинформацией, подчеркнул министр.

"Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — добавил глава военного ведомства во время Московской конференции по международной безопасности.

Вместе с этим Шойгу назвал абсурдными предположения о желании РФ применить химическое оружие на Украине. Его российские власти ликвидировали в 2017 году, напомнил руководитель МО.

Ранее он сказал, что военная операция РФ развеяла миф о "супероружии" западных стран. Как заявил глава министерства, поставляемая ВСУ техника "перемалывается в боях" и не может изменить ход конфликта.