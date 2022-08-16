Шойгу: НАТО перестал скрывать агрессивный характер и желание доминировать

Североатлантический альянс сбросил маски и перестал скрывать свой агрессивный характер. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На открытии Московской конференции по международной безопасности, организованной в рамках форума "Армия-2022", он отметил, что в документах стратегического планирования НАТО сегодня закреплены претензии на глобальное доминирование.

"Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности", — уточнил министр.

Шойгу также добавил, что альянс включил в сферу своих интересов Африку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, НАТО планирует изменить миропорядок.

Военный блок будет предлагать странам либо становиться "демократическими партнёрами" альянса, утрачивая суверенитет, либо переходить в категорию так называемых авторитарных режимов, по отношению к которым могут применяться различные меры воздействия, включая силовое давление, заключил Шойгу.