Североатлантический альянс сбросил маски и перестал скрывать свой агрессивный характер. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На открытии Московской конференции по международной безопасности, организованной в рамках форума "Армия-2022", он отметил, что в документах стратегического планирования НАТО сегодня закреплены претензии на глобальное доминирование.
"Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности", — уточнил министр.
Шойгу также добавил, что альянс включил в сферу своих интересов Африку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, НАТО планирует изменить миропорядок.
Военный блок будет предлагать странам либо становиться "демократическими партнёрами" альянса, утрачивая суверенитет, либо переходить в категорию так называемых авторитарных режимов, по отношению к которым могут применяться различные меры воздействия, включая силовое давление, заключил Шойгу.
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