Шойгу: спецоперация России на Украине развеяла миф о "супероружии" Запада

Специальная военная операция РФ на Украине развеяла миф о западном "супероружии", которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На открытии Московской конференции по международной безопасности, организованной в рамках форума "Армия-2022", он отметил, что противотанковые комплексы Javelin, западные беспилотники, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы "перемалываются" в боях.

"Спецоперация развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", — сказал Шойгу.

Он также подчеркнул: западная военная техника не смогла оказать существенного влияния на ход проведения спецоперации.

Ранее сенатор Владимир Джабаров призвал завершить специальную военную операцию РФ по демилитаризации Украины на западных границах этой страны.