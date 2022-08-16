Ходарёнок: американские БТР MaxxPro осенью застрянут в украинской грязи

На Украине не слишком много ровных дорог, а полей с чернозёмом гораздо больше. И с ними американский бронетранспортер MaxxPro не справляется. Так прокомментировал видеоролик с движущимися по Украине броневиками из США военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Он назвал это простой "украинской показухой".

"Не знаю, сколько на Украине таких ровных дорог, как в ролике, думаю, не очень много, но ясно одно: полей с чернозёмом гораздо больше, и MaxxPro с ними не справляется", — цитирует эксперта издание "Военное дело".

Он заметил, что скоро настанет осень, а в распутицу съезжать на такой машине с асфальта совершенно не рекомендуется, поскольку БТР может так и остаться в поле.

По словам аналитика, у MaxxPro имеются проблемы с расположением центра тяжести, и при езде на высокой скорости по бездорожью это неизбежно приведет к опрокидыванию машины.

Эффективность этого американского броневика в украинских реалиях весьма сомнительна, заключил Ходарёнок.

Ранее появилась информация, что поставленные Украине "легендарные" бронемашины из США не смогли пройти испытание чернозёмом Донбасса и застряли в полях.