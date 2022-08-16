На Украине не слишком много ровных дорог, а полей с чернозёмом гораздо больше. И с ними американский бронетранспортер MaxxPro не справляется. Так прокомментировал видеоролик с движущимися по Украине броневиками из США военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Он назвал это простой "украинской показухой".
"Не знаю, сколько на Украине таких ровных дорог, как в ролике, думаю, не очень много, но ясно одно: полей с чернозёмом гораздо больше, и MaxxPro с ними не справляется", — цитирует эксперта издание "Военное дело".
Он заметил, что скоро настанет осень, а в распутицу съезжать на такой машине с асфальта совершенно не рекомендуется, поскольку БТР может так и остаться в поле.
По словам аналитика, у MaxxPro имеются проблемы с расположением центра тяжести, и при езде на высокой скорости по бездорожью это неизбежно приведет к опрокидыванию машины.
Эффективность этого американского броневика в украинских реалиях весьма сомнительна, заключил Ходарёнок.
Ранее появилась информация, что поставленные Украине "легендарные" бронемашины из США не смогли пройти испытание чернозёмом Донбасса и застряли в полях.
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