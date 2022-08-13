Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса

Поставленные Украине американские бронетранспортёры International MaxxPro не выдержали суровой действительности земли Донбасса. Колонна БТРов не прошла испытания в полевых условиях и увязла в грязи. Об этом пишет телеграм-канал Mash, публикуя соответствующие кадры.

Авторы канала иронично назвали это комедией в двух актах. Они отметили, что легендарные "неубиваемые" американские бронетранспортёры не смогли проехать через донбасский чернозём.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок объяснил, что будет с поставленными Турцией Украине бронеавтомобилями Kirpi. По мнению эксперта, делать им на передовой нечего из-за низких защитных качеств. Поэтому 50 бронемашин довольно быстро закончатся, считает журналист.