Поставленные Украине американские бронетранспортёры International MaxxPro не выдержали суровой действительности земли Донбасса. Колонна БТРов не прошла испытания в полевых условиях и увязла в грязи. Об этом пишет телеграм-канал Mash, публикуя соответствующие кадры.
Авторы канала иронично назвали это комедией в двух актах. Они отметили, что легендарные "неубиваемые" американские бронетранспортёры не смогли проехать через донбасский чернозём.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок объяснил, что будет с поставленными Турцией Украине бронеавтомобилями Kirpi. По мнению эксперта, делать им на передовой нечего из-за низких защитных качеств. Поэтому 50 бронемашин довольно быстро закончатся, считает журналист.
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