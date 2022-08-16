Линтер: Власти Прибалтики объявили войну России и русским

Власти Латвии и Эстонии сносят на своей территории советские памятники, связанные с Великой Отечественной войной.

А эта линия была провозглашена еще в начале 90-х — дерусификация, уничтожение любых прорусских символов, уничтожение любых моментов, способных повлиять на сознание, проживающих в Прибалтике людей.

Об этом сообщил политолог Дмитрий Линтер.

"Конечно, они не могут сейчас уничтожить дореволюционные памятники. Но памятники, касающиеся Великой Отечественной войны, прибалтами будут уничтожены все", — уверен аналитик.

По его словам, русская кровь для прибалтов не значит ничего. Они полностью вовлеклись в СВО на Украине и считают себя её участниками.

Эстонцы, литовцы и латыши считают себя в праве уничтожать военные памятники и почти всех несогласных определять в тюрьму, отметил обозреватель. А после того, как Эстония и Латвия объявили РФ террористическим государством, силы безопасности этих стран объявили этакую антитеррористическую операцию в отношении русских интересов.

"Это объявление — скрытое объявление войны России и русским. Поэтому тут не надо цацкаться, тут надо понимать одно: они хотят крови. Нам нужно быть готовым к тому, что эта кровь, к сожалению, будет, и она будет русской", — подытожил изданию "Украина.ру" Линтер.