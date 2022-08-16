В Совете Федерации России анонсировали зачистку Львова

Специальная военная операция должна затронуть и западные украинские регионы.

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров.

"Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, всё равно останется проектом Анти-Россия", — отметил политик.

По его словам, туда продолжит поступать западное оружие, именно оттуда будут прилетать ракеты и снаряды на освобождённые территории. Именно оттуда будут пробираться диверсионные и террористические группы в регионы, которые очищены от националистов, убеждён Джабаров.

"Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", — подытожил сенатор в распространенном заявлении.

Он намекнул, что на освобождённых территориях будут проводить референдумы.

РФ навсегда избавит украинский народ от кровавой власти нацистов. А дальше своё будущее страна будет решать самостоятельно, отталкиваясь от волеизъявления народа, подчеркнул Джабаров.