Специальная военная операция должна затронуть и западные украинские регионы.
Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров.
"Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, всё равно останется проектом Анти-Россия", — отметил политик.
По его словам, туда продолжит поступать западное оружие, именно оттуда будут прилетать ракеты и снаряды на освобождённые территории. Именно оттуда будут пробираться диверсионные и террористические группы в регионы, которые очищены от националистов, убеждён Джабаров.
"Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", — подытожил сенатор в распространенном заявлении.
Он намекнул, что на освобождённых территориях будут проводить референдумы.
РФ навсегда избавит украинский народ от кровавой власти нацистов. А дальше своё будущее страна будет решать самостоятельно, отталкиваясь от волеизъявления народа, подчеркнул Джабаров.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.