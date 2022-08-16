В МО сочли провокацией подачу заявки Британией на перелёт самолёта RC-135 над РФ

Британские власти попросили Москву позволить самолёту-разведчику RC-135 пролететь через территорию России. Представители Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Воздушно-космические силы не допустят нарушение границы.

"Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что за последствия пролёта несёт ответственность только Лондон.

Ранее в МО сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны британского самолёта радиотехнической разведки. По данным ведомства, российский истребитель МиГ-31бм вытеснил объект за пределы страны.