Британские власти попросили Москву позволить самолёту-разведчику RC-135 пролететь через территорию России. Представители Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Воздушно-космические силы не допустят нарушение границы.
"Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — подчеркнули в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что за последствия пролёта несёт ответственность только Лондон.
Ранее в МО сообщили о нарушении воздушного пространства со стороны британского самолёта радиотехнической разведки. По данным ведомства, российский истребитель МиГ-31бм вытеснил объект за пределы страны.
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