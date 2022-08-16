Военный аналитик Михаил Ходарёнок у себя в аккаунте мессенджера прокомментировал перехват британского самолёта-разведчика RC-135 над Баренцевым морем.
Напомним, самолёт ВВС Великобритании вторгся в воздушное пространство РФ, но вскоре был выдворен перехватчиком МиГ-31.
Эксперт отметил, что ВКС России имели полное право сбить "британца". Но российский пилот действовал по-другому, отметил обозреватель.
Используя преимущество в скорости, самолёт ВКС РФ несколько раз прошёл перед носом RC-135, пересекая его курс. Британский "разведчик" при этом сильно тряхнуло. Подобные манёвры могут запросто остановить двигатель неприятеля, а потом и вовсе свалить того в штопор,
"Экипаж RC-135 ВСС Британии по-быстрому навострил лыжи прочь. Более того, выскажу непопулярную точку зрения, — если бы даже российские дежурные силы ПВО в итоге сбили самолёт-нарушитель, было бы только много вони, но не более того", — подытожил Ходарёнок.
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