Ходарёнок: если бы РФ сбила самолёт ВВС Британии — "была бы вонь и всё"

Военный аналитик Михаил Ходарёнок у себя в аккаунте мессенджера прокомментировал перехват британского самолёта-разведчика RC-135 над Баренцевым морем.

Напомним, самолёт ВВС Великобритании вторгся в воздушное пространство РФ, но вскоре был выдворен перехватчиком МиГ-31.

Эксперт отметил, что ВКС России имели полное право сбить "британца". Но российский пилот действовал по-другому, отметил обозреватель.

Используя преимущество в скорости, самолёт ВКС РФ несколько раз прошёл перед носом RC-135, пересекая его курс. Британский "разведчик" при этом сильно тряхнуло. Подобные манёвры могут запросто остановить двигатель неприятеля, а потом и вовсе свалить того в штопор,

"Экипаж RC-135 ВСС Британии по-быстрому навострил лыжи прочь. Более того, выскажу непопулярную точку зрения, — если бы даже российские дежурные силы ПВО в итоге сбили самолёт-нарушитель, было бы только много вони, но не более того", — подытожил Ходарёнок.