Силы НАТО довольно чато нарушают российские границы, однако подавляющее большинство таких случаев имеет техническое обоснование. По мнению политического эксперта Андрея Кошкина, преднамеренное нарушение границ происходит очень редко.
Ранее в Минобороны России заявили, что британский самолёт радиотехнической разведки нарушил воздушную границу в районе мыса Святой Нос. За пределы страны его вытеснил российский истребитель МиГ-31бм.
Кошкин считает, что инцидент мог произойти из-за потери ориентира или технических проблем.
"Лётчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идет российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно", — отметил специалист в беседе с Телеканалом "360".
Политолог подчеркнул, что этот случай в очередной раз доказал профессионализм российских пилотов.
"Мы показали, что мы находимся в постоянной готовности и обеспечиваем безопасность наших границ", — подытожил эксперт.
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