Кошкин: нарушение границ России самолётом-разведчиком могло быть техническим

Силы НАТО довольно чато нарушают российские границы, однако подавляющее большинство таких случаев имеет техническое обоснование. По мнению политического эксперта Андрея Кошкина, преднамеренное нарушение границ происходит очень редко.

Ранее в Минобороны России заявили, что британский самолёт радиотехнической разведки нарушил воздушную границу в районе мыса Святой Нос. За пределы страны его вытеснил российский истребитель МиГ-31бм.

Кошкин считает, что инцидент мог произойти из-за потери ориентира или технических проблем.

"Лётчик мог оказаться в воздушном пространстве России по ошибке. Когда увидел, что с ним на сближение идет российский истребитель, который показал необходимость вернуться, то он полетел обратно", — отметил специалист в беседе с Телеканалом "360".

Политолог подчеркнул, что этот случай в очередной раз доказал профессионализм российских пилотов.

"Мы показали, что мы находимся в постоянной готовности и обеспечиваем безопасность наших границ", — подытожил эксперт.