Союзные силы наносят массированные удары по целям ВСУ в Харьковской области

Союзные силы наносят массированные удары по целям ВСУ в Харьковской области.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Жители города сообщают, что в районе Салтовки слышны звуки взрывов. Также в области была объявлена воздушная тревога. В Сети очевидцы публикуют видеоподтверждения.

В МО РФ не раз заявляли, что союзные силы высокоточными ударами поражают военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты ПВО и военную инфраструктуру. В Министерстве подчёркивали, что по украинским городам не наносятся никакие удары, поэтому мирным гражданам со стороны союзных сил ничего не угрожает.