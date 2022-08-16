Союзные силы наносят массированные удары по целям ВСУ в Харьковской области.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Жители города сообщают, что в районе Салтовки слышны звуки взрывов. Также в области была объявлена воздушная тревога. В Сети очевидцы публикуют видеоподтверждения.
В МО РФ не раз заявляли, что союзные силы высокоточными ударами поражают военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты ПВО и военную инфраструктуру. В Министерстве подчёркивали, что по украинским городам не наносятся никакие удары, поэтому мирным гражданам со стороны союзных сил ничего не угрожает.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.