Гордон* порадовался взрывам в Крыму: "Потрясающая картинка"

Украинский журналист и русофоб Дмитрий Гордон* был весьма обрадован диверсиями в Крыму.

Об этом он сообщил в эфире видеоблога, общаясь со своей супругой Алесей Бацман.

Пропагандист назвал произошедшие взрывы "прекрасной новостью".

"Какое прекрасное утро, когда ты просыпаешься и видишь среди новостей свежих видео, как взрываются склады в Крыму, как они красиво детонируют, снаряды, как это всё горит. Потрясающая картинка. Я думаю, что Россия до конца не понимает ещё, во что она вляпалась, я думаю, что впереди у них немало потрясений", — отметил украинский публицист.

Он также пригрозил россиянам, проживающим в Крыму, и "приказал" им покинуть регион.

"Шушера российская, которая приехала на постоянное место жительства в украинский Крым, не спросив разрешения украинских властей… они должны собирать свои манатки и бежать оттуда… они не спрашивали, можно ли им туда приезжать, и приезжали, минуя нашу границу", — заявил Гордон.

По его словам, всем россиянам пока их "не снесло взрывной волной от разрушенных складов и прочей рухляди Черноморского флота".

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.