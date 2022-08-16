Украинский журналист и русофоб Дмитрий Гордон* был весьма обрадован диверсиями в Крыму.
Об этом он сообщил в эфире видеоблога, общаясь со своей супругой Алесей Бацман.
Пропагандист назвал произошедшие взрывы "прекрасной новостью".
"Какое прекрасное утро, когда ты просыпаешься и видишь среди новостей свежих видео, как взрываются склады в Крыму, как они красиво детонируют, снаряды, как это всё горит. Потрясающая картинка. Я думаю, что Россия до конца не понимает ещё, во что она вляпалась, я думаю, что впереди у них немало потрясений", — отметил украинский публицист.
Он также пригрозил россиянам, проживающим в Крыму, и "приказал" им покинуть регион.
"Шушера российская, которая приехала на постоянное место жительства в украинский Крым, не спросив разрешения украинских властей… они должны собирать свои манатки и бежать оттуда… они не спрашивали, можно ли им туда приезжать, и приезжали, минуя нашу границу", — заявил Гордон.
По его словам, всем россиянам пока их "не снесло взрывной волной от разрушенных складов и прочей рухляди Черноморского флота".
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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