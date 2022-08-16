Экстремист Чубаров: из Крыма будет выселен миллион русских

Миллион русских "колонизаторов" должны покинуть Крым в ближайшее время, не дожидаясь наступления украинской армии.

Об этом сообщил главарь Меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров.

По словам экстремиста, взрывы в России, "являются серьёзными сигналами, что Украина не забывает про свою часть, которую ВСУ обязательно будут освобождать".

"Для нас очень важно поведение большой части колонистов, которые осознают, что они постоянно нарушают украинские законы, поселившись на нашей земле, на оккупированной украинской территории. Таких людей очень много, до 1 миллиона человек. И для нас очень важно, чтобы эти люди не ждали, пока войдут Вооруженные силы Украины, а выехали с нашей земли в свои дома", — заявил Чубаров.

Он уверен, что накануне Дня независимости 23 августа пройдёт саммит "Крымская платформа", где выступит Зеленский и в его речах украинцы "услышат конкретику".

* - признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.