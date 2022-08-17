Более трети мобилизованных в ВСУ самовольно покинули подразделения в Соледаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут потери в Соледаре и Марьинке Донецкой Народной Республики, в связи с чем оставляют свои позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, в Соледаре во время мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой украинской бригады более трети мобилизованных в ВСУ граждан самовольно оставили свои подразделения. Отмечается, что солдаты ушли в неизвестном направлении.

"Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь — менее 50 процентов", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что в районе Марьинки на фоне дефицита боеприпасов и серьёзных потерь свыше половины военных из третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ покинули позиции, не получив соответствующее разрешение со стороны командования Украины. Как пояснили в Минобороны, они оставили район боевых действий.