Российское Минобороны сообщило, что наши связисты предпринимают попытки достучаться до украинских военных, находящихся на позициях — им транслируются сигналы с призывом сложить оружие.
Для этого, как рассказала пресс-служба МО, задействован мобильный радиокомплекс на базе "Тигра", транслирующий сигнал как минимум на 15 км.
Украинские солдаты теперь могут прямо в окопах слушать радиостанцию "Жизнь", транслирующую новости, музыку и "подробные инструкции о том, как выжить".
Во избежание уничтожения "радиоточек", по словам начальника комплекса, каждые полчаса "Тигры" меняют позиции, избегая огня ВСУ.
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