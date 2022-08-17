Связисты ВС РФ транслируют призыв сложить оружие на позиции ВСУ

Российское Минобороны сообщило, что наши связисты предпринимают попытки достучаться до украинских военных, находящихся на позициях — им транслируются сигналы с призывом сложить оружие.

Для этого, как рассказала пресс-служба МО, задействован мобильный радиокомплекс на базе "Тигра", транслирующий сигнал как минимум на 15 км.

Украинские солдаты теперь могут прямо в окопах слушать радиостанцию "Жизнь", транслирующую новости, музыку и "подробные инструкции о том, как выжить".

Во избежание уничтожения "радиоточек", по словам начальника комплекса, каждые полчаса "Тигры" меняют позиции, избегая огня ВСУ.