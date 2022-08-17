Командир сбежавшей 1-й роты ВСУ Очеренко назвал обстановку под Марьинкой "адом"

Командир 1-й роты 69-го стрелкового батальона Вадим Очеренко записал видеообращение. Ранее рота покинула свои позиции под Марьинкой. Однако Очеренко заявил, что не считает поступок военнослужащих дезертирством. По его мнению, во всём виновато командование ВСУ, которое бросило солдат на убой.

Видеообращение 1-й роты 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ

Он заявил, что после формирования батальон сразу же направили на передовые позиции под Марьинку, где союзные силы "устроили ад".

"Нет управления, не налажена связь, нет карт, нет понимания, где какое подразделение находится", — рассказал офицер.

Командир подчеркнул, что солдаты готовы вернуться на свои позиции только в том случае, если командование обеспечит их всем необходимым для ведения боевых действий.