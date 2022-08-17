Комбат Ходаковский: ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ВСУ направили на Угледарское направление огромное количество бойцов, которые были призваны на фронт в результате очередной волны мобилизации. Именно поэтому потери со стороны ВСУ в регионе колоссальные.

"Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации", — рассказал Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он сообщил, что несколько дней назад на позиции союзных сил России и Народной милиции пришли пять украинцев, которые сразу же попали в плен. Позже выяснилось, что бойцы ВСУ перепутали расположение позиций и по ошибке оказались на территории союзных войск.

"Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это даёт нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны", — отметил Ходаковский.