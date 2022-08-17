Черноморский флот РФ призвал "не верить сплетням" о назначении нового главкома

Представители Черноморского флота РФ отреагировали на сообщения о смене главнокомандующего. По информации журналистов, новым руководителем стал вице-адмирал Виктор Соколов.

"Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона, передаёт РБК.

Ранее источник РИА Новости сказал, что Соколов назначен главкомом вместо адмирала Игоря Осипова. По данным собеседника агентства, российские власти представили нового руководителя членам военного совета в Севастополе.