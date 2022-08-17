В качестве военной помощи Хорватия отправила Киеву оружие 1953 года выпуска — списанные пушки М-46 калибра 130 мм советского образца.
Как уточняет "ПолитЭксперт", эти пушки уже не стояли на вооружении армии Хорватии, поскольку они были давно списаны. Однако в ответ на просьбу оказать военную помощь, хорватское руководство приняло решение направить украинской армии партию списанных пушек в количестве 15 штук, плюс ек ним шли боеприпасы, количество которых осталось неизвестным.
М-46 предназначены для обстрела укреплений, тяжёлых танков и самоходных артиллерийских установок. Такие пушки и сегодня используют некоторые азиатские, африканские и ближневосточные армии.
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