Российские военные уничтожили резервистов ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы РФ атаковали железнодорожную станцию в Херсонской области и уничтожили множество резервистов украинской армии, сообщило российское оборонное ведомство.

"Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф", — такие данные приводит Минобороны РФ.

За последние 24 часа российская армия уничтожила девять пунктов управления Вооружённых сил Украины, в том числе склад боеприпасов в районе Славянска, где находились более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин.

Также в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы РФ ликвидировали более 40 украинских военных и 10 единиц автомобильной техники на территории сёл Лозовое и Белая Криница, посёлка Белогорка Херсонской области.