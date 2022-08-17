Вооружённые силы РФ атаковали железнодорожную станцию в Херсонской области и уничтожили множество резервистов украинской армии, сообщило российское оборонное ведомство.
"Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф", — такие данные приводит Минобороны РФ.
За последние 24 часа российская армия уничтожила девять пунктов управления Вооружённых сил Украины, в том числе склад боеприпасов в районе Славянска, где находились более трёх тысяч артиллерийских снарядов и мин.
Также в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы РФ ликвидировали более 40 украинских военных и 10 единиц автомобильной техники на территории сёл Лозовое и Белая Криница, посёлка Белогорка Херсонской области.
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