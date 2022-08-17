Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали хранилище боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено свыше 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов", — заявили в ведомстве.
Вместе с этим в министерстве сказали, что Воздушно-космические силы РФ ликвидировали более 40 украинских военных и 10 единиц автомобильной техники на территории сёл Лозовое и Белая Криница, посёлка Белогорка Херсонской области.
Ранее сообщалось, что армия России уничтожила базу солдат ВСУ в Одесской области.
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