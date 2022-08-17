Украина сможет захватить Крым только с помощью опыта США в Ираке. Для этого необходимо организовать молниеносную атаку после двух месяцев шквального огня по крымской территории. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он убеждён, что по Крыму следует нанести массированные ракетные удары.
"Мы нарастим "Громом" и до Москвы, и до Санкт-Петербурга. Это потихоньку осуществляется, потому что "Сапсан", он же — "Гром", дальше развивается", — пригрозил генерал в эфире Politekа.
По его мнению, ВСУ необходимо выполнить все задачи оборонительных операций и приостановить продвижение российской армии на востоке. После этого Романенко предложил установить резервы на юге, чтобы начать контрнаступление.
"Есть классические примеры. Например, война американцев "Буря в пустыне" в Ираке, когда два месяца они уничтожали всё, что необходимо своей ударной авиацией, подавив, для начала, противовоздушные средства ВС Ирака, потом за четыре дня выполнили задачи операции", — поразмышлял украинский генерал.
Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что угрозы Киева в адрес полуострова являются гибридным терроризмом.
"Сочетание взрывов и информационной атаки, то бишь нагнетание обстановки через информационное пространство в комплексе", — объяснил эксперт.
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