Эксперт Подоляка: новая тактика ВС РФ вгоняет ВСУ в ступор по всему фронту

В ходе спецоперации по защите Донбасса российская армия применяет новые стратегические и тактические манёвры, в результате которых подразделения ВСУ несут большие потери. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Эксперт проанализировал наступление союзных сил России и республиканской Народной милиции сразу по нескольким направлениям и отметил, что войска взяли под контроль первую линию обороны Золочева в Харьковской области. Также были нанесены эффективные удары по укрепрайону ВСУ в регионе. Это позволит существенно сократить вероятность диверсий на территории Белгородской области, заявил Подоляка.

"Раньше мы наступали на одном направлении, и противник концентрировал там свои силы, загонял много солдат. Теперь мы атакуем на шести направлениях и достигаем гораздо больших результатов за тот же промежуток времени. Это позволяет лишить противника возможности концентрировать силы для контрудара", — объяснил эксперт в эфире телепрограммы "Время покажет".