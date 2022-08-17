Армия России подавила огонь артустановки "Цезарь" на харьковском направлении

Российская артиллерия, работающая на харьковском направлении, подавила огонь артустановки "Цезарь", производства Франции.

Огневая позиция украинских националистов была уничтожена, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ВС РФ.

"Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчёт "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь", — рассказал боец российских войск.

Командир артиллеристов уточнил, что огневая позиция непосредственно была уничтожена, а повреждённую французскую установку бандеровцы смогли эвакуировать.