Командир запорожского ополчения "Алабай": Киев существенно занижает потери

Украинские власти многократно занижают потери ВСУ и нацформирований, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Как подчеркнул Новиков, речь идёт сотнях тысяч убитых и раненых в ходе спецоперации на Украине.

"Это моё сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — пояснил "Алабай" в беседе с РИА Новости. — По совокупности информации могу озвучить такие цифры".

По словам Новикова, официальный Киев заявляет о минимальных потерях, хотя источники ополчения говорят о многократно превышающих потерях в рядах ВСУ.