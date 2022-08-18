Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов

На юге Украины вряд ли возможно крупное наступление Киева, однако вероятна партизанская борьба. Такое мнение высказал военный эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан в статье издания Der Spiegel.

Автор материала под названием "Почему наступление на юге рискованно — но не без шансов" считает, что у ВСУ недостаточно наступательного опыта и подготовки к более крупным маневрам.

Из этого эксперт делает вывод, что Украина, скорее всего, будет использовать сочетание атак на истощение и партизанских атак, чтобы "отбросить российскую армию на юг".

"Однако сомнительно, что это удастся украинцам. После ожесточённых боёв на Донбассе обеим сторонам не хватает хорошо обученных подразделений. Украинским военным также не хватает оружия", отмечает аналитик.

По его мнению, крупномасштабное украинское наступление на данном этапе может быть поспешным и привести к ненужным жертвам.

Но о том, что попытка окружения россиян на юге состоится говорят постоянные заявления киевского режима, пишет военный эксперт.

В таком случае относительно быстро станет понятно, есть ли у украинцев реальный прогресс или это будет просто очередная затяжная битва на истощение, заключил Кансиан.