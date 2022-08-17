Spiegel: армия РФ выглядит истощённой, но ВСУ вообще не готовы к наступлению

В армии Украины большое количество солдат, однако это не ведёт к наступательным возможностям, так как число подразделений, фактически обученных и оснащённых для этого, довольно ограничено. Такое мнение высказал американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью Spiegel.

Заявления Киева о готовящемся наступлении на Херсон не означают, что оно будет начато именно там, считает аналитик. По его словам, основная проблема ВС РФ заключается в том, что Херсон довольно легко изолировать.

"Положение на правом берегу реки всегда было очень уязвимой позицией для русских вооружённых сил. Очевидно, что вы могли бы отрезать их и в конечном итоге заставить российских военных отступить. Украинцам это может удаться, но это займёт довольно много времени", — заметил эксперт.

Для президента Украины Владимира Зеленского риски, связанные с военным провалом при наступлении на Херсон, не так велики, однако Украина стоит перед серьёзной дилеммой, добавил Кофман.

По его мнению, киевские власти обеспокоены тем, что Запад перестанет оказывать поддержку, если Украина не сможет показать, что она способна изменить динамику боевых действий.

"Раннее наступление имело бы преимущества, потому что на данный момент российские военные выглядят истощёнными. Но также и недостатки, потому что украинские военные могут вообще не быть готовы к проведению наступательной операции", — заключил собеседник издания.