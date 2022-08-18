Мирошник: Союзные силы готовят Авдеевке оперативное окружение

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что союзные силы продвигаются на ряде направлений в Донбассе, освобождая новые населенные пункты, тем самым готовя оперативное окружение Авдеевки.

"На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения. После этого там нельзя будет удержаться", — отметил он.

Также дипломат проинформировал, что наблюдается значительное продвижение силы спецоперации в районе Артёмовска, освобождая окружающие его населённые пункты.

"Там сейчас перемалывается огромное количество украинского личного состава и военной техники. Нас это устраивает. Иначе мы столкнемся с этими силами на новой линии — в районе Краматорска, Славянска и Дружковки", — заключил он.

Ранее сообщалось, что военная авиация армии России в районе Авдеевки почти полностью уничтожила батальон мотопехотной бригады ВСУ.