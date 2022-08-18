После ударов ВКС в районе Авдеевки батальон ВСУ утратил боеспособность

Военная авиация армии России в районе Авдеевки почти полностью уничтожила батальон мотопехотной бригады ВСУ.

Потери подразделения националистов составили свыше 60 процентов, сообщают в Министерстве обороны России.

"В районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказано в сообщении ведомства.

Также сообщается, что ударами высокоточным оружием по скоплениям боевиков украинской армии и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морпехов в районах Белая Криница и Великое Артаково ликвидировано более 80 бандеровцев и более полусотни ранено.