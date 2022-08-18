Военная авиация армии России в районе Авдеевки почти полностью уничтожила батальон мотопехотной бригады ВСУ.
Потери подразделения националистов составили свыше 60 процентов, сообщают в Министерстве обороны России.
"В районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказано в сообщении ведомства.
Также сообщается, что ударами высокоточным оружием по скоплениям боевиков украинской армии и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морпехов в районах Белая Криница и Великое Артаково ликвидировано более 80 бандеровцев и более полусотни ранено.
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