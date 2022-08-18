Во Львове от Эрдогана требовали забрать боевиков "Азова"* в Турцию

Во Львове при встрече президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша десятки родственников сдавшихся в плен боевиков нацбата "Азов"* вышли с требованием принять меры.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо".

Собравшиеся у монумента Тарасу Шевченко требуют, чтобы в ООН занялись вопросам националистов и требуют экстрадировать их в Турцию.

"Они умоляют вернуть живыми героев домой. Такой лозунг они скандируют на этом мероприятии. Они просят Гуттериша и Эрдогана повлиять на ситуацию с безопасностью нахождения их родных в российском плену... Как вариант, они предлагают экстракцию пленных в Турцию", — сообщает журналистка телеканала.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.