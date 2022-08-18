Во Львове при встрече президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша десятки родственников сдавшихся в плен боевиков нацбата "Азов"* вышли с требованием принять меры.
Об этом сообщает телеканал "Эспрессо".
Собравшиеся у монумента Тарасу Шевченко требуют, чтобы в ООН занялись вопросам националистов и требуют экстрадировать их в Турцию.
"Они умоляют вернуть живыми героев домой. Такой лозунг они скандируют на этом мероприятии. Они просят Гуттериша и Эрдогана повлиять на ситуацию с безопасностью нахождения их родных в российском плену... Как вариант, они предлагают экстракцию пленных в Турцию", — сообщает журналистка телеканала.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.