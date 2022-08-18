Ходаковский: "Одна из главных бед армии — паника перед негативными докладами"

Командир бригады "Восток" (ДНР) Александр Ходаковский ("Скиф") рассказал, что одна из главных бед армии — паника перед негативными докладами.

По словам Ходаковского, в армейской системе управления происходят назревшие кадровые перестановки, призванные оптимизировать процессы принятия решений и повысить эффективность собственно управленческой системы, а в перспективе и армии. Однако, по его мнению, старые тенденции не торопятся уступать место новым.

По словам командира, новые выдвиженцы на высокие должности на самом деле мало что решают.

"Удивительно слышать, когда речь заходит о том или ином перспективном генерале, новая позиция которого звучит солидно, что он мало что решает", — пишет Ходаковский.

Он отметил, что генералы порой не дают негативных докладов. Военные бояться быть разжалованными, поэтому иногда замалчивают информацию.

"Честно признавая те или иные проблемы в узком кругу, иной значительный генерал на вопрос, — а почему не докладываете? — отвечает: так ведь снимут", — рассказал Ходаковский.