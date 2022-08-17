ВКС РФ пролетели над базами США и напоминили военным НАТО, что их ждут дома

Военно-космические силы России пролетают над американскими военными базами и напоминают военнослужащим альянса НАТО, что их дома ждут родные.

Видео об этом выложило в Интернет издание "Русская Весна".

Сообщается, что пилоты военной авиации РФ, часто пролетают над незаконно размещенными в Сирии базами США "Деррик" и "Химо". Намерения у наших пилотов самые "дружественные" — они так напоминают солдатам Международной антитеррористической коалиции, что их пока ещё ждут дома.

Напомним, российские ВС, в отличие от американских, находятся в Сирии на законных основаниях.

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