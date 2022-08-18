В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, произошло всё в районе посёлка Тимоново.
"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами", — пишет глава региона в своём аккаунте мессенджера.
Он отметил, что по последней информации, пострадавших и жертв нет.
"Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", — подчеркнул Гладков.
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