Житель Приморья: экипировка участвующих в СВО бойцов "Тигра" тщательно продумана

Инновационный костюм "Ратник" вызвал оживлённые дискуссии на выставке "Традиция побеждать", организованной во Владивостоке. Это связано с тем, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине.

По информации vostokmedia.com, все бойцы "Тигра" получают от региона материальные выплаты. Сначала им выдают по 50 тысяч рублей "подъёмных", а к концу обучения при подписании контракта — ещё 150 тысяч.

В зоне специальной военной операции (СВО) они получают по 200-400 тысяч рублей в зависимости от степени сложности боевых задач.

"Обеспечение отряда снаряжением тщательно продумано и контролируется регионом. Отзывы об экипировке самые хорошие. Неудивительно, что комплект боевой одежды вызвал такой интерес", — сказал посетитель Военно-исторического музея ТОФ, житель Владивостока Николай Кожевников.

Он также добавил, что экипировка бойцов "Тигра" представляет собой защитный комплекс с системой управления и связи. Как пояснил Кожевников, Приморский край обеспечивает подразделение добротной боевой одеждой.