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Foreign Affairs: США могут ввести войска на Украину, если СВО затянется на год

Силовые структуры

Затяжной конфликт вокруг Украины может спровоцировать США на вмешательство, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его мнению, Вашингтон может направить войска на территорию Незалежной, если спецоперация продолжится больше года.

Foreign Affairs: США могут ввести войска на Украину, если СВО затянется на год

По мнению профессора, кроме того, Белый дом может вмешаться в конфликт, если украинская армия начнёт разваливаться и у Киева не останется контингента для продолжения боевых действий.

"Запад имеет "тайную сеть коммандос и шпионов" на территории Украины. Вашингтон может и не принимать непосредственного участия в боевых действиях, но он глубоко в это вовлечён. И теперь он находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки, а собственные пилоты нажимали на кнопки", — написал Миршаймер в статье для Foreign Affairs.

По мнению профессора, развитие сценариев вмешательства Штатов в конфликт на Украине множество. Но, в случае затяжного противостояния, Белый дом может решиться на ввод малых сухопутных групп военного контингента, а также ввести бесполётную зону над Украиной.

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Куратор: Александр Артамонов
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